Пять полезных привычек для пищеварения

Пищеварение — это не просто процесс усвоения пищи. Это основа хорошего самочувствия, энергии и даже настроения. И, как это часто бывает, здоровье кишечника складывается не из чудо-таблеток, а из маленьких, но регулярных привычек. Вместе с гастроэнтерологом Яной Комиссаровой разобрал пять простых правил здорового питания.Регулярное питание по режимуНашему кишечнику важно не только то, что мы едим, но и когда. Регулярный прием пищи формирует здоровый ритм работы ЖКТ, помогает своевременно запускать ферментативные процессы и избегать перегрузок. Пропуски еды или беспорядочные перекусы "на бегу" увеличивают риск запоров, вздутия и ощущения тяжести.Полезный совет: старайтесь организовать три основных приёма пищи и одного-двух лёгких перекусов в день, соблюдая приблизительно одинаковые интервалы.Достаточное потребление клетчаткиКлетчатка — это «метёлка» для кишечника. Она не только поддерживает регулярность стула, но и служит пищей для полезных бактерий. Причем важно получать клетчатку не из добавок, а из реальных продуктов: овощей, фруктов, ягод, бобовых, цельнозерновых каш.Из овощей и фруктов мы получаем не только клетчатку, но и витамины и микроэлементы Например, брокколи, яблоки, ягоды, морковь, чечевица, овсянка. Норма клетчатки для взрослых — около 25–30 граммов в сутки.Достаточное потребление водыБез воды даже самая полезная клетчатка будет работать против нас, провоцируя запоры. Вода помогает формировать мягкий стул и облегчает его прохождение по кишечнику. Примерные ориентиры по воде считаются по-разному. Важно: речь о чистой воде, а не о соках, кофе и супах.Дети: от 500 мл до 1500 мл в зависимости от возраста и веса.Взрослые: 1,5–2 литра в день, а при физической активности — больше.Движение каждый деньФизическая активность — лучший друг пищеварения. Когда мы двигаемся, улучшается кровообращение и стимулируется моторика кишечника. Даже 20-30 минут прогулки в день способны значительно снизить риск запоров и вздутия. Полезный совет: если нет возможности для тренировки, начните с малого — прогулка на свежем воздухе, зарядка утром, короткая разминка в любой момент дня.Отношение к процессуДа, даже эмоциональный фон важен. Постоянный стресс, спешка, привычка есть на ходу нарушают работу ЖКТ.Пищеварительная система «любит» спокойствие, расслабленную атмосферу и осознанность.Полезные привычки:ешьте без спешки, пережевывайте тщательно,старайтесь устраивать полноценные обеды без гаджетов,учитесь слушать сигналы голода и насыщения.Здоровье пищеварительной системы — это не про сложные схемы или строгие запреты. Это про простые, но регулярные действия, которые становятся частью жизни. Маленькие привычки сегодня — ваше хорошее самочувствие завтра.

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