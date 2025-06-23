Диабет связан со значительно повышенным риском жировой дистрофии печени

Люди с диабетом 2 типа имеют значительно повышенный риск развития неалкогольной жировой болезни печени, не замечая этого. Больные также страдают от проблем с весом, а риск прогрессирующего заболевания печени значительно увеличивается.В новом исследовании специалисты из Университета Линчёпинга в Швеции изучили распространенность и тяжесть неалкогольной жировой болезни печени у людей с диабетом 2 типа. Результаты опубликованы в журнале Journal of Internal Medicine.Исследователи проанализировали данные более 300 человек с диабетом 2 типа, которые регулярно проходили профилактические осмотры у врача.Группа ученых попыталась не только определить распространенность жировой болезни печени среди участников, но и оценить ее тяжесть с помощью таких методов визуализации, как магнитно-резонансная томография и ультразвуковые измерения.Результаты показывают, что 59 процентов участников страдали неалкогольной жировой болезнью печени. По словам исследователей, у семи процентов уже наблюдались признаки раннего цирроза печени.Риск был особенно выражен у участников с сопутствующим ожирением. По словам исследователей, у 13 процентов этих людей наблюдалось раннее рубцевание печени, тогда как у участников с диабетом без ожирения эта доля составляла всего 2 процента.Это ясно показывает, что люди с таким двойным диагнозом должны быть в приоритете в будущей медицинской помощи. Результаты важны для принятия решения о том, следует ли проводить скрининг пациентов с диабетом 2 типа на предмет заболеваний печени, подчеркивает автор исследования Уайл Балкхед.Крайне важно выявлять людей с высоким риском развития тяжелых заболеваний печени на ранних стадиях, и новые результаты могут помочь в этом отношении.Однако в настоящее время исследование дает лишь моментальный снимок здоровья печени в определенный момент времени. Чтобы лучше понять, как определить людей с самым высоким риском тяжелого заболевания печени, участники теперь будут находиться под медицинским наблюдением еще пять лет.Результаты уже впечатляюще демонстрируют, что жировая болезнь печени встречается чаще и, в некоторых случаях, опаснее у людей с диабетом 2 типа, чем считалось ранее. И учитывая риск, любой человек с избыточным весом должен регулярно проходить медицинские осмотры на предмет изменений печени.Жировая болезнь печени не обязательно должна быть постоянным состоянием, и потеря веса, например, может помочь значительно уменьшить жир в печени. Упражнения, здоровое питание и здоровый образ жизни являются ключевыми факторами не только для здоровья печени, но и для общего благополучия.

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