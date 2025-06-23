BMJ: ингибиторы P2Y12 предотвращают болезни сердца эффективнее, чем аспирин

Международная группа ученых выяснила, что препараты из группы P2Y12-ингибиторов (клопидогрел и тикаргрелор), более эффективны в снижении риска инфаркта, инсульта и летального исхода у пациентов с ишемической болезнью сердца по сравнению с аспирином.К такому выводу ученые пришли в результате анализа пяти клинических исследований с участием более 16 тысяч человек показал. Оказалось, что у пациентов, принимавших P2Y12-ингибиторы, риск серьезных сердечно-сосудистых событий был снижен на 23% по сравнению с теми, кто получал только аспирин. При этом частота опасных кровотечений в обеих группах была сопоставимой.Аспирин применяют при сердечно-сосудистых заболеваниях потому, что он снижает риск образования тромбов — основных причин инфаркта и инсульта. Он действует на тромбоциты, клетки крови, отвечающие за свертывание, и препятствует их «слипанию». Это уменьшает вероятность закупорки артерий, питающих сердце или мозг.Обычно после стентирования (установки расширяющего импланта в артерию) или инфаркта пациентам назначают двойную терапию — аспирин и P2Y12-ингибитор. Однако через несколько месяцев последний препарат отменяют, рекомендуя пациентам применять только аспирин. Новые данные показывают, что продолжение приема только P2Y12-ингибитора может быть более эффективной стратегией.По расчетам ученых, чтобы предотвратить одно серьезное осложнение, нужно перевести на эту схему лечения 46 человек. При этом авторы подчеркивают, что такие выводы требуют осторожности: возможны индивидуальные различия, а для окончательных рекомендаций необходимы дополнительные исследования с длительным наблюдением.

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