Объяснено отличие патологической тревоги от обычного стресса

Патологическая тревога отличается от обычного стресса или беспокойства, рассказала медицинский психолог Европейского медицинского центра (ЕМС) Мария МиняйчеваПо словам Миняйчевой, обычное беспокойство и стресс — это естественные реакции организма на трудные или неопределенные ситуации. Например, человек может переживать перед экзаменом, собеседованием или важным событием.«Такие эмоции кратковременны, связаны с конкретной причиной и исчезают, когда ситуация разрешается», — объяснила специалистка.При этом патологическая тревога часто возникает без явной причины, сохраняется в течение долгого времени и сопровождается выраженными физическими и психологическими симптомами: учащенным сердцебиением, напряжением в теле, нарушением сна, навязчивыми мыслями.Главным отличием такой тревоги от стресса является степень, в которой это состояние нарушает повседневную жизнь. О патологической тревоге могут говорить физические проявления: тошнота, ощущение сдавленности в груди, затрудненное дыхание, повышенная потливость, нарушения сна, постоянное ощущение усталости, даже без серьезной нагрузки, перечислила психолог.Миняйчева добавила, что патологическая тревога может отразиться также на эмоциональном фоне и когнитивных функциях: у человека может появиться ощущение постоянного беспокойства, раздражительность, напряжение, навязчивость мыслей, чрезмерное прогнозирование негативных сценариев, сомнения.Если подобные симптомы сохраняются в течение нескольких недель и мешают нормальной жизни, важно обратиться за помощью к специалисту — психотерапевту, клиническому психологу или психиатру.«Тревога сегодня стала фоновой. Это может быть из-за мировых изменений и нестабильности, повышенного информационного шума (поток новостей, сообщений и так далее), высоких требований к человеку и ускоренного темпа жизни. Одновременно с этим происходит рост осознания и диагностики психических состояний. Раньше многие проблемы просто игнорировались или списывались на «усталость» и «характер». Сегодня люди больше знают о психическом здоровье и чаще обращаются за помощью, что отражается на статистике», Мария Миняйчева, медицинский психолог Европейского медицинского центра (ЕМС).

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