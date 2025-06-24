Профессор Белова: укус гадюки не всегда опасен

Профессор кафедры фармацевтической и токсикологической химии им. А.П. Арзамасцева Сеченского университета Мария Белова рассказала, как вести себя при встрече с опасными рептилиями, чтобы им не удалось нанесли значительный вред человеку.По ее словам, убегать от змеи – не лучшая идея. Столкнувшись с ней, лучше замереть и не делать резких движений, чтобы не спровоцировать ее. Укус гадюки, как правило, не опасен для жизни."Я бы не рекомендовала убегать. Если вы увидели змею, то лучше вести себя осторожно, не делать резких движений. В целом укус гадюки потенциально не опасен", – рассказала профессор.Она пояснила, что укус гадюки опасен лишь для определенных групп населения."Это дети, прежде всего, конечно. Это лица, у которых сердечно-сосудистые заболевания, диабет. Самое опасное – это если у человека вдруг разовьется анафилактический шок, то есть такая выраженная, яркая аллергическая реакция на змеиный укус. Тогда рекомендуется использовать антигистаминные средства, но лучше всего обратиться, конечно, к врачу", – посоветовала Белова.Скорость распространения яда напрямую зависит от уровня тревоги и физической активности. Следовательно, первоочередная задача – достижение состояния покоя. При наличии загрязнения раны необходимо ее промыть. В противном случае достаточно наложить стерильную повязку и обездвижить пораженную конечность. Наложение жгута противопоказано, отметила она.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки