Создан новый класс высокоэффективных лекарств от диабета

Австралийские и европейские молекулярные биологи разработали новый класс лекарств от диабета и ожирения, который нормализует уровень глюкозы в крови и помогает пациентам бороться с лишним весом без опасных побочных эффектов для пищеварения и мышечной массы. Об этом сообщила пресс-служба шведского Каролинского института."Созданный нами препарат относится к совершенно новому классу лекарств от диабета и при этом он обладает огромным потенциалом для лечения ожирения и инсулиновой невосприимчивости. Наше вещество помогает безопасным образом избавиться от лишнего веса, и при этом для его приема не нужны постоянные или периодические инъекции", - заявил доцент Каролинского института Шейн Райт, чьи слова приводит пресс-служба организации.Как отмечают ученые, за последние годы ученые создали сразу несколько препаратов, таких как семаглутид или лираглутид, которые позволяют достаточно быстро и с высокой долей вероятности избавиться от ожирения и диабета второго типа. Все эти соединения воздействуют на клеточные рецепторы GLP-1, регулирующие выработку инсулина в поджелудочной железе и отвечающие за появление ощущения сытости в мозге людей и животных.Принудительная активация этого рецептора позволяет значительным образом уменьшить объем съедаемой пищи, что ведет к снижению веса и нормализации метаболизма, однако в некоторых случаях прием семаглутида, лираглутида и их аналогов также вызывает нарушения в работе органов пищеварения, ухудшает аппетит и снижает мышечную массу. Подобные соображения заставляют ученых искать альтернативу для лекарств, воздействующих на рецептор GLP-1.Ученые обнаружили, что с этой задачей может справиться созданная ими молекула, похожая по своей структуре на сосудорасширяющий препарат баметан. Как и это лекарство, созданное учеными "вещество-15" воздействует на бета-адренорецепторы на поверхности мышечных клеток, однако при этом оно заставляет их не расширять стенки сосудов или бронхов, а активнее сжигать глюкозу вне зависимости от доли инсулина в кровотоке, что позволяет избежать связанных с ним побочных эффектов.Ученым удалось подобрать такую структуру этой молекулы, что она оказывает подобное действие только на скелетные мышцы и не влияет на работу сердца, в чьих клетках присутствует большое число бета-адренорецепторов. Проведенные опыты на мышах и добровольцах показали, что "вещество-15" не уступало в эффективности лираглутиду, но при этом его прием не приводил к атрофии мышц и к проблемам с пищеварением. Как надеются ученые, эти успехи позволят их разработке уже в ближайшее время стать более безопасной и удобной альтернативой для существующих средств от ожирения.

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