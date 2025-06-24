Преддиабет: генетика или образ жизни?

Преддиабет – это предшествующая стадия диабета 2-го типа, при которой уровень сахара в крови повышен, но еще не достигает порога для диагностики диабета. Вопрос о том, что важнее в развитии преддиабета и диабета – генетика или образ жизни, является актуальным для профилактики и своевременного вмешательства.Роль генетикиЕсли у близких родственников уже есть диабет 2-го типа, вероятность развития заболевания у человека повышается. Однако наследуется не сам диабет, а лишь предрасположенность к нему. Генетические факторы влияют на обмен углеводов и чувствительность клеток к инсулину, но без внешних факторов болезнь обычно не развивается.Влияние образа жизниОбраз жизни является ключевым фактором, который может либо спровоцировать развитие преддиабета, либо помочь избежать заболевания. Основные аспекты нездорового образа жизни, повышающие риск преддиабета:Малоподвижность и недостаток физической активности.Нездоровое питание с избытком сахара и быстрых углеводов.Избыточный вес и особенно абдоминальное ожирение, которое усиливает инсулинорезистентность.Курение.Хронический стресс и гормональные нарушения.Соблюдение здорового образа жизни, включая регулярные физические нагрузки, сбалансированное питание и отказ от вредных привычек, существенно снижает риск перехода преддиабета в диабет 2-го типа

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