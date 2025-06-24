Врач предупредила об опасности диетической колы для сердца

Многие считают, что «диетическая кола» менее вредна для здоровья, так как в ней меньше калорий. Но не все так однозначно. Доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней №2 Пироговского Университета, доктор медицинских наук Эльвира Азреталиевна Хачирова рассказала о неожиданном побочном эффекте напитков с сахарозаменителем.Ученые выяснили, что диетическая кола может повышать риск инфаркта и инсульта. Виной всему — эритрит, популярный низкокалорийный подсластитель, который в ней используется вместо привычного сахара.Дело в том, что эритрит способен увеличивать активность тромбоцитов, что создает условия для образования тромбов. Это, в свою очередь, повышает вероятность сердечно-сосудистых катастроф. Поэтому важно не злоупотреблять такой газировкой и учитывать индивидуальные риски.Помимо колы, на сердечно-сосудистую систему могут негативно повлиять и другие напитки. В первую очередь это алкогольные напитки — их чрезмерное употребление повышает кровяное давление, оказывает токсическое воздействие на сердечную мышцу и увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Также опасны энергетические напитки с высоким содержанием кофеина и стимуляторов, которые вызывают учащенное сердцебиение и повышение давления, создавая риск сердечных осложнений.Даже кофе, обладающий рядом полезных свойств, при избыточном потреблении может негативно влиять на работу сердца, особенно у людей с повышенной чувствительностью к кофеину. Специалисты рекомендуют соблюдать умеренность в употреблении этих напитков и отдавать предпочтение чистой воде, травяным чаям и другим полезным для сердца напиткам.

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