Простые привычки, которые помогут дольше сохранить здоровое сердце

Повседневные действия могут значительно повлиять на здоровье сердца и продолжительность жизни, утверждают ученые. В журнале Американской кардиологической ассоциации сообщается, что привычки, направленные на заботу о сердце, могут замедлить биологическое старение, измеряемое по изменениям в ДНК. Многие из этих привычек просты, доступны каждому и не требуют кардинальной перестройки образа жизни.Современные реалии негативно сказываются на сердечно-сосудистой системе. Люди в среднем сидят более девяти часов в день, испытывают постоянный стресс, употребляют большое количество переработанных продуктов. В результате болезни сердца стали главной причиной смерти в мире, вызывая около 13% всех летальных исходов. Исследование Оксфордского университета показало, что современное поколение в возрасте 50–60 лет сталкивается с сердечными болезнями на 50% чаще, чем их бабушки и дедушки.Даже люди с нормальным весом не застрахованы: скрытый жир в мышцах может повреждать мелкие сосуды, снабжающие сердце, что ведет к повышенному риску госпитализаций и преждевременной смерти. Однако наука находит обнадеживающие способы сохранить сердце здоровым.Физическая активность не обязательно должна быть изнуряющей или продолжительной. Исследования Ольстерского университета подтвердили, что короткие, но регулярные периоды активности (например, по 10 минут несколько раз в день) столь же эффективны для сердца, как и длинная тренировка. Университет Сиднея обнаружил, что даже несколько минут энергичной активности в день, например, быстрая ходьба или подъем по лестнице, вдвое снижают риск сердечного приступа у женщин.Здоровый сон в тишине также имеет значение. По данным профессора Томаса Мюнцеля из Университета Майнца, даже приглушенный шум ночью способен нарушать сердечно-сосудистую функцию. Исследование, проведенное вблизи аэропорта Цюриха, связало ночной авиационный шум с повышенной смертностью от сердечных заболеваний. Даже уровень в 30 децибел может повлиять на работу сосудов. Простой способ снизить риски — использовать беруши или выбирать самую тихую комнату в доме.Неожиданным помощником сердца оказалось пение. Исследование Медицинского колледжа Висконсина показало, что пение всего 14 минут в день улучшает вариабельность сердечного ритма — один из ключевых показателей здоровья. Пение активирует дыхание и работу диафрагмы, снижает уровень стресса и нормализует сердечный ритм. Совместное пение с другими людьми дополнительно укрепляет эмоциональное состояние за счёт социальных связей.Питание играет не менее важную роль. Средиземноморская диета, богатая овощами, фруктами, рыбой и цельными зернами, улучшает состав кишечной микрофлоры. Это, в свою очередь, снижает воспаление и риск атеросклероза. Нарушения в составе микробиоты могут приводить к «дырявому кишечнику» и системным воспалительным процессам, которые повышают риск сердечных болезней.Также важно следить за качеством сна и избегать избыточных дневных снов. Учёные из Токийского университета пришли к выводу, что дневной сон, превышающий 60 минут, может быть связан с повышенным риском сердечной смертности, особенно если он компенсирует ночное апноэ или хронический недосып.Наконец, не стоит недооценивать влияние одиночества. Йоркский университет установил, что чувство одиночества повышает риск ишемической болезни сердца почти на треть. Ключевым фактором оказывается не просто изоляция, а субъективное восприятие одиночества, которое провоцирует хронический стресс, негативно влияющий на сердце. Социальная активность и доброжелательные отношения с окружающими могут снизить этот риск.

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