Ученые выявили вред растворимого кофе для глаз в пожилом возрасте

Пожилым людям стоит внимательно относиться к выбору напитков, особенно когда речь идет о кофе. Исследование, проведенное специалистами из Хубэйского университета в китайском городе Ухань выявило, что регулярное употребление растворимого кофе может негативно сказаться на здоровье глаз, особенно у людей старшего возраста.Ученые провели анализ данных из масштабного британского проекта Biobank, в котором отслеживалось состояние здоровья сотен тысяч участников. Особое внимание уделялось их привычкам потребления различных видов кофе — растворимого, молотого и без кофеина.Результаты показали, что только у тех, кто регулярно пьет именно растворимый кофе, повышается риск развития возрастной макулодистрофии — болезни, которая вызывает дегенерацию желтого пятна и ведет к постепенной потере центрального зрения. Этот недуг особенно опасен для пожилых, поскольку может существенно снижать качество жизни. Исследование подчеркивает, что такой риск не был зафиксирован у людей, пьющих молотый или безкофеиновый кофе, что указывает на специфическое воздействие именно растворимого продукта.Ученые связывают негативное влияние растворимого кофе с технологией его производства. В процессе термической обработки, необходимой для получения порошкообразного экстракта, образуются вредные соединения. В частности, речь идет об акриламиде — веществе, которое может повреждать нервные клетки, включая зрительные, а также окисленных жирах и химических добавках, используемых при сушке и восстановлении напитка. Эти компоненты отсутствуют или встречаются в куда меньших количествах в молотом кофе, приготовленном традиционными способами.Кроме проблем со зрением, акриламид также связывают с повышенным риском развития некоторых форм рака, что делает регулярное употребление растворимого кофе не только вредным для глаз, но и потенциально опасным для общего здоровья. Особенно важно учитывать это пожилым людям, чья система детоксикации уже может быть ослаблена возрастом. Специалисты рекомендуют при наличии наследственной предрасположенности к заболеваниям глаз или диагностированных ранних признаков возрастной дегенерации желтого пятна отказаться от растворимого кофе в пользу более безопасных альтернатив.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки