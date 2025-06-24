Учёные обнаружили, что люди становятся общительнее на ранних стадиях болезни Альцгеймера

Согласно результатам недавнего масштабного исследования, люди среднего возраста на самых ранних стадиях болезни Альцгеймера могут стать более общительными. Эта работа была основана на данных почти 500 000 британцев старше 40 лет.Учёные выяснили в ходе нового исследования, что люди с более высоким генетическим риском развития болезни Альцгеймера чаще сообщали о активной социальной жизни, более счастливых семейных отношениях и меньшей изоляции. По словам первого автора этой работы, доктора Скотта Циммермана, старшего научного сотрудника Бостонского университета, это стало неожиданностью.В статье, опубликованной в Американском журнале эпидемиологии, специалисты пришли к выводу, что люди, у которых наблюдаются ранние признаки болезни Альцгеймера (незначительные изменения мышления и памяти), могут сблизиться с семьёй и друзьями, чтобы получить больше поддержки.

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