Опасны ли подушки безопасности для ребенка? Объясняет эксперт
Даже короткая поездка может обернуться трагедией, если ребенок не закреплен в автокресле. Без специального кресла риск тяжелых травм или гибели малыша в ДТП возрастает в разы. Прежде чем отправиться в путь, убедитесь, что автокресло соответствует возрасту и весу ребенка, надежно зафиксировано и правильно пристегнуто. Безопасность малыша должна быть на первом месте — ведь никакой отдых не стоит его жизни.
Чем опасно отсутствие автокресла
По словам специалиста, детское автокресло:
Фиксирует ребенка в правильном положении, предотвращая резкие движения при ДТП.
Снижает риск травм за счет конструкции, рассчитанной на вес и рост малыша.
Является обязательным требованием ПДД — перевозка детей без кресла запрещена законом.
Родители, игнорирующие это правило, рискуют жизнью ребенка: в случае аварии вероятность летального исхода возрастает в 5–7 раз. Кроме того, возможны тяжелые травмы даже при резком торможении — ушибы и переломы (особенно шеи, позвоночника, конечностей), черепно-мозговые повреждения (при ударе о стекло или переднее сиденье), повреждения внутренних органов из-за резкого давления ремня безопасности (если он неправильно закреплен), синдром «хлыстовой» травмы (резкое движение головы вперед-назад).
Опасны ли подушки безопасности
Подушки спасают взрослых, но для детей могут быть опасны:
Они рассчитаны на рост от 150 см и пристегнутого ремнем пассажира.
Ребенка до 12 лет нельзя сажать на переднее сиденье с активной подушкой — удар может прийтись в голову или шею.
Задние подушки безопасности (если есть) снижают риск травм, но их эффективность ниже, чем у передних. Основная защита для задних пассажиров — ремни безопасности и детские кресла.
Что делать при ДТП
Если авария произошла, важно:
Остановиться, включить аварийку, выставить знак.
Проверить состояние ребенка: если без сознания — начать реанимацию (30 нажатий + 2 вдоха).
Остановить кровотечение, наложив давящую повязку, не двигать пострадавшего при подозрении на перелом.
Не давать воду/лекарства, если человек без сознания.
Вызвать скорую (112 или 103) и ГИБДД.
Даже если травма кажется легкой, нужно обратиться к врачу — некоторые повреждения проявляются позже, предупреждает эксперт. Использование автокресла — простой способ защитить ребенка в машине. Пренебрежение этим правилом может стоить жизни.
Иллюстрация к статье:
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил mamasha в категорию Разное
Добавить комментарий