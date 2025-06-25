Опасны ли подушки безопасности для ребенка? Объясняет эксперт

Сейчас сезон отпусков, дач и путешествий на машине. Многие семьи отправляются в дорогу с детьми — и здесь важно не забывать о безопасности. Ассистент кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии Института хирургии Пироговского Университета Минздрава России Николай Кондырев объяснил, почему детское автокресло — необходимость, а не просто формальность.Даже короткая поездка может обернуться трагедией, если ребенок не закреплен в автокресле. Без специального кресла риск тяжелых травм или гибели малыша в ДТП возрастает в разы. Прежде чем отправиться в путь, убедитесь, что автокресло соответствует возрасту и весу ребенка, надежно зафиксировано и правильно пристегнуто. Безопасность малыша должна быть на первом месте — ведь никакой отдых не стоит его жизни.Чем опасно отсутствие автокреслаПо словам специалиста, детское автокресло:Фиксирует ребенка в правильном положении, предотвращая резкие движения при ДТП.Снижает риск травм за счет конструкции, рассчитанной на вес и рост малыша.Является обязательным требованием ПДД — перевозка детей без кресла запрещена законом.Родители, игнорирующие это правило, рискуют жизнью ребенка: в случае аварии вероятность летального исхода возрастает в 5–7 раз. Кроме того, возможны тяжелые травмы даже при резком торможении — ушибы и переломы (особенно шеи, позвоночника, конечностей), черепно-мозговые повреждения (при ударе о стекло или переднее сиденье), повреждения внутренних органов из-за резкого давления ремня безопасности (если он неправильно закреплен), синдром «хлыстовой» травмы (резкое движение головы вперед-назад).Опасны ли подушки безопасностиПодушки спасают взрослых, но для детей могут быть опасны:Они рассчитаны на рост от 150 см и пристегнутого ремнем пассажира.Ребенка до 12 лет нельзя сажать на переднее сиденье с активной подушкой — удар может прийтись в голову или шею.Задние подушки безопасности (если есть) снижают риск травм, но их эффективность ниже, чем у передних. Основная защита для задних пассажиров — ремни безопасности и детские кресла.Что делать при ДТПЕсли авария произошла, важно:Остановиться, включить аварийку, выставить знак.Проверить состояние ребенка: если без сознания — начать реанимацию (30 нажатий + 2 вдоха).Остановить кровотечение, наложив давящую повязку, не двигать пострадавшего при подозрении на перелом.Не давать воду/лекарства, если человек без сознания.Вызвать скорую (112 или 103) и ГИБДД.Даже если травма кажется легкой, нужно обратиться к врачу — некоторые повреждения проявляются позже, предупреждает эксперт. Использование автокресла — простой способ защитить ребенка в машине. Пренебрежение этим правилом может стоить жизни.

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