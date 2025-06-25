Определена удивительная польза «Оземпика»

Исследователи из Медицинской школы Кейс Вестерн Резерв обнаружили, что семаглутид — популярный препарат для лечения сахарного диабета 2 типа и снижения веса — может снижать риск развития деменции, в том числе связанной с болезнью Альцгеймера, у пациентов с диабетом.Деменция — это состояние, при котором нарушаются память и мышление из-за повреждения клеток мозга. Оно часто связано с такими факторами, как ожирение, диабет и сердечно-сосудистые заболевания. В США более 6 миллионов человек страдают деменцией, и почти половина случаев могла бы быть предотвращена за счет контроля этих факторов.Ученые проанализировали данные почти 1,7 миллиона пациентов с диабетом 2 типа за три года. Они обнаружили, что у принимающих семаглутид риск развития деменции, связанной с болезнью Альцгеймера, был значительно ниже по сравнению с пациентами, принимавшими другие препараты для диабета.Семаглутид действует через рецепторы глюкагоноподобного пептида-1 (GLP-1), снижает аппетит и регулирует уровень сахара в крови. Он входит в состав таких препаратов, как Wegovy и Ozempic, и уже доказал свою эффективность в снижении сердечно-сосудистых рисков.Авторы отмечают, что хотя результаты многообещающие, нужны дополнительные клинические испытания, чтобы подтвердить влияние семаглутида на предотвращение деменции.

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