10 позитивных изменений, к которым приводит отказ от газировки

Сладкая газировка — одна из форм зависимости, наподобие табачной, алкогольной или наркотической. При ее употреблении человек испытывает приятные ощущения, но долгосрочные последствия для организма — разрушительные.Издание Medical Daily напомнило читателям, что питье сладкой газировки — одна из форм зависимости, наподобие табачной, алкогольной или наркотической. При их употреблении человек испытывает приятные ощущения, но долгосрочные последствия для организма — разрушительные. Чтобы мотивировать читателей отказаться от газировки или сократить ее количество, приводится перечень органов и состояний, и положительные изменения, которых можно достичь при замене сладких газированных напитков водой.С того момента, как вы откажетесь от газировки, вы фактически начнете заботиться о своем сердце. Даже сокращение ее употребления приводит к снижению артериального давления (если оно повышено) и улучшению состояния сердца. Напротив, люди, пьющие газировку, поднимают таким образом свое давление (и этот эффект только усиливается по мере увеличения объемов выпитого), а те, кто пьет содовую в особенно больших количествах, имеют на 20% больше шансов сердечного приступа.МозгМногие люди пьют колу во время послеобеденной сонливости на работе в надежде на кофеиновый и сахарный энергетический эффект. Кола действительно может на короткое время помочь сосредоточиться, но в долгой перспективе способна оказывать отрицательное влияние на функционирование мозга и процессы мышления. Одно исследование обнаружило, что длительное употребление больших доз сахара может привести к нарушениям обучения, памяти и пластичности поведения: животные на богатой сахарами диете страдали от дефицита нейротрофического фактора мозга — белка, необходимого для обучения и запоминания. Другие исследования устанавливали связь между газировкой и повышением риска болезни Альцгеймера и другими видами деменций — в мозгу мышек повышалось количество бляшек, характерных признаков этих расстройств.ЗубыГазировка разрушает зубы, поэтому отказ от нее улучшит состояние полости рта и поможет сделать зубы более белыми. Исследователям знакомы крайние случаи злоупотребления газировкой, при которых за несколько лет зубы разрушаются до состояния, характерного для метамфитаминовых наркоманов.Мочевой пузырьГазировка — диуретик, но приводит не только к учащению мочеиспусканий, но и к раздражению мочевого пузыря и усугублению инфекций мочевыводящих путей. Жидкости типа воды, фруктовых соков без сахара, сельтерской воды — напротив, могут помочь поддерживать чистоту и здоровье мочевого пузыря.КостиОтказ от газированных напитков улучшает состояние костей и снижает риск остеопороза. Эффект усиливается, если содовая заменяется напитками, обогащенными кальцием — например, молоком.ПочкиВоздержание от газированных напитков положительно сказывается на почках, поскольку газировка повышает вероятность почечной недостаточности.Репродуктивные органыВ некоторых газированных напитках содержится бисфенол А, считающийся канцерогеном. Он также связан с преждевременным половым созреванием и бесплодием.ВесОдин из простейших способов снижения веса — исключение газированных напитков из рациона. По подсчетам диетологов, если человек ежедневно выпивает большую порцию Кока-Колы из «Макдональдса» , то отказ от этой привычки приведет к сокращению 200 тысяч калорий за год. Это эквивалент примерно 27 кг.ДиабетСладкие напитки — один из факторов не только ожирения, но и развития сахарного диабета.ДолголетиеНедавнее исследование обнаружило связь между значительным потреблением газировки и укорочением теломер, концевых участков хромосом. Длина теломер — биомаркер старения (чем они короче, тем «старше» ткани и органы). Таким образом, отказ от газированных напитков повышает шансы на долголетие и здоровье.

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