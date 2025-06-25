Россиянам назвали признаки приближающегося инсульта

Симптомы, предшествующие инсульту, зависят от его причины, рассказал профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов. Он указал на самые характерные признаки.Врач напомнил, что геморрагический инсульт происходит при гипертонии, когда сосуды рвутся и происходит кровоизлияние в мозг. Если инсульт развился вследствие гипертонического криза, то симптомы, которые ему предшествуют, вызваны высоким давлением и спазмом сосудов — это головная боль, тошнота, рвота, головокружение, добавил он.«Причиной геморрагического инсульта может быть и закупорка сосуда головного мозга тромбом. В этом случае человек ничего не почувствует до того момента, как все начнется. При тромбоэмболии люди спокойно умирают во сне. Но зачастую тромбоэмболии предшествуют стресс или перенапряжение, особенно если в наличии такой фактор риска как повышенная свертываемость крови», — объяснил Ионов.Профессор пояснил, что если геморрагический инсульт развивается быстро — в течение нескольких минут, то ишемический может развиваться до 24 часов. Его симптомы всегда смазанные — это могут быть слабость, рассеянность, нарушение координации движений, головная боль, иногда невнятная речь, нарушение зрения, уточнил профессор.«В большинстве случаев инсульты происходят у гипертоников, которые вовремя не наблюдаются у врача, нерегулярно принимают или совсем не принимают гипотензивные препараты», — заключил собеседник

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