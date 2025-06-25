Россиянам назвали признаки приближающегося инсульта
Врач напомнил, что геморрагический инсульт происходит при гипертонии, когда сосуды рвутся и происходит кровоизлияние в мозг. Если инсульт развился вследствие гипертонического криза, то симптомы, которые ему предшествуют, вызваны высоким давлением и спазмом сосудов — это головная боль, тошнота, рвота, головокружение, добавил он.
«Причиной геморрагического инсульта может быть и закупорка сосуда головного мозга тромбом. В этом случае человек ничего не почувствует до того момента, как все начнется. При тромбоэмболии люди спокойно умирают во сне. Но зачастую тромбоэмболии предшествуют стресс или перенапряжение, особенно если в наличии такой фактор риска как повышенная свертываемость крови», — объяснил Ионов.
Профессор пояснил, что если геморрагический инсульт развивается быстро — в течение нескольких минут, то ишемический может развиваться до 24 часов. Его симптомы всегда смазанные — это могут быть слабость, рассеянность, нарушение координации движений, головная боль, иногда невнятная речь, нарушение зрения, уточнил профессор.
«В большинстве случаев инсульты происходят у гипертоников, которые вовремя не наблюдаются у врача, нерегулярно принимают или совсем не принимают гипотензивные препараты», — заключил собеседник
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