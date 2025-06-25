Тренер рассказала о правилах бега в жаркую погоду

С наступлением жарких летних дней во время бега можно получить тепловой удар или столкнуться с обезвоживанием. О том, как безопасно для своего организма бегать в жаркую погоду, рассказала восьмикратная чемпионка России по триатлону и тренер А-Team Ирина Абысова.Важно помнить, что в жару организм пытается себя охладить и дополнительная нагрузка в виде бега только усилит риск перегрева организма. Поэтому во время бега нужно учитывать этот фактор.Абысова посоветовала начать с коротких пробежек в тенистой местности.«Начните с коротких пробежек в умеренном темпе продолжительностью 20–30 минут. Увеличивайте длительность и интенсивность тренировок постепенно — на 10–20% каждый день. При этом тренировки лучше проводить в тени — в лесах и парках», — рассказала эксперт.Несомненно важно охлаждаться и восполнять недостающие ресурсы после бега.«За 1–2 часа до тренировки выпейте 400–500 мл воды или изотоника. Во время бега — по 150–200 мл жидкости каждые 15–20 минут. Важно не только пить воду, но и обливать ею голову, шею и запястья во время бега», — посоветовала тренер.Эксперт также дала рекомендации по выбору одежды — она должна быть из синтетических тканей с UPF-защитой, например, полиэстер или нейлон.«Такие материалы блокируют солнечные лучи и помогают телу сохранять прохладу. При этом избегайте одежды из хлопка. Она активно впитывает пот и становится тяжелой», — отметила Абысова.По мнению эксперта, важно ставить пробежку во время, когда солнце не находится в зените, — до 08:00 и после 19:00. Как указала тренер, нужно обращать внимание на свое самочувствие.«Если бегаете на улице и чувствуете головокружение, тошноту или спутанность сознания — прекратите тренировку. Если симптомы не проходят, обязательно обратитесь за медицинской помощью», — отметила эксперт.

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