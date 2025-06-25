Пересадка кала оказалась небезопасна

Терапия микроорганизмами из фекальных масс, которую также называют пересадкой кала, оказалась не так безопасна, как ранее предполагали врачи. Об этом рассказал ученый-микробиолог из университета Чикаго, исследовавший эту тему, Орландо ДеЛеонЭксперт указал, что в ходе исследования на мышах он оценил долгосрочные последствия необычной процедуры и выявил риски, которые ранее не принимали во внимание. В частности выяснилось, что микроорганизмы, которые в норме должны находиться только в прямой кишке, после трансплантации донорских фекальных масс оказывались в других отделах кишечника. По словам ДеЛеона, это меняло обмен веществ и нарушало работу кишечника.Микробилог подчеркнул, что анатомия мышей и человека отличаются, поэтому у людей эффект может быть иной. Кроме того, пока не ясно, к каким именно последствиям может привести наличие микробиоты в несвойственных ей отделах кишечника. Тем не менее специалист настаивает, что полученные им данные дают сигнал, что нельзя бездумно проводить трансплантацию фекалий, так как могут быть серьезные последствия, о которых пока неизвестно.ДеЛеон отметил, что пересадка фекальной микробиоты считается безопасным и эффективным методом восстановления кишечной микробиоты. К примеру, этот метод используется для лечения некоторых вирусных инфекций.

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