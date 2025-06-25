Онколог предупредила о влиянии ультрафиолета на женскую грудь

Бронзовый загар, полученный на летнем отдыхе, крайне популярен среди многих современных людей. Однако естественная инсоляция — ультрафиолет — несет для женского организма не только эстетические бонусы, но и вполне реальные онкологические риски, особенно в отношении тканей молочной железы. Об этом рассказала врач-онколог «СМ-Клиника» Елизавета Васильева.По ее словам, солнечная инсоляция имеет двойственный характер. С одной стороны, умеренное пребывание на солнце способствует синтезу витамина D — важного регулятора минерального обмена в организме и активатора иммунной системы. С другой стороны, УФ-облучение может стать пусковым механизмом для мутаций в клетках молочной железы и повышения риска развития опухолевого процесса.Как объясняет Васильева, молочная железа весьма чувствительна к активному ультрафиолету, который известен способностью повышать выработку свободных радикалов — агрессивных молекул, повреждающих ткани жизненно важных органов, в том числе и женской груди.«Активная солнечная инсоляция не только нарушает нормальное деление клеток в организме, но и ускоряет старение тканей, в результате возникают атипичные клетки, потенциально опасные с онкологической точки зрения. По данным ряда исследований, постоянное УФ-воздействие на организм способно повышать активность онкогенов», —добавила онколог.Дополнительный фактор риска для женщин — влияние ультрафиолета на гормональный фон. При УФ-стимуляции в тканях молочной железы может усиливаться синтез женских гормонов эстрогенов, избыточное количество которых ассоциируется с формированием как доброкачественных, так и злокачественных новообразований.Васильева также напомнила, что солнце оказывает подавляющее воздействие на иммунную систему. УФ-лучи снижают активность Т-лимфоцитов и клеток-киллеров, ответственных за распознавание и уничтожение опухолей. При ослабленном иммунитете организм не способен в полной мере противостоять потенциальным онкогенным угрозам.Избыточное влияние ультрафиолета негативно отражается на состоянии молочных желез и в эстетическом плане. Кожа груди и сосков теряет упругость, сморщивается, подвергается фотостарению, гиперпигментации, а при регулярных солнечных ожогах — и воспалительным изменениям. Все это не только ухудшает внешний вид груди, но и создает дополнительные условия для развития патологий.Кроме риска развития рака груди солнечная инсоляция несет и другую потенциальную угрозу — риски злокачественных новообразований кожи.«Если вы очень любите загорать и не можете отказаться от солнечных ванн, делайте это осознанно. Самый безопасный и красивый загар можно получить в вечерние часы, после 17 часов. Это время наименьшей солнечной активности, а значит, и меньших рисков для здоровья молочной железы. И не забывайте про солнцезащитные средства с высоким SPF-фактором», — добавила онколог.

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