ETD: ростки брокколи укрепляют кишечную флору и уменьшают воспаление
Недавнее исследование в Университете штата Мэн (США) изучало влияние глюкозинолатов, содержащихся в брокколи, на кишечную флору и воспалительные заболевания. Результаты были опубликованы в Electronic Theses and Dissertations.
Исследование оценивало результаты метаанализов, животных моделей и исследований на людях. Доклиническая модель использовалась для изучения того, как диета, содержащая ростки брокколи в раннем возрасте, влияет на развитие воспаления кишечника у генетически восприимчивых мышей.
Кроме того, было проведено диетологическое вмешательство с участием людей. Как здоровые взрослые, так и участники с жалобами на пищеварение ежедневно употребляли пропаренные ростки брокколи. Целью было проанализировать изменения в составе кишечной флоры и выявить различия между группами.
«Кроме того, был проведен метаанализ существующих наборов данных по микробиомам для изучения влияния западных моделей питания и различных образов жизни на бактерии, которые перерабатывают пищевые глюкозинолаты», — объясняет автор исследования Лола Холкомб.
В мышиной модели кормление ростками брокколи увеличило микробное разнообразие в кишечнике, одновременно снизив риск воспалительного заболевания кишечника. В исследовании на людях микробиота участников также изменилась после употребления ростков брокколи.
Однако было отмечено, что эти изменения различались по интенсивности в зависимости от исходной ситуации человека. Не каждая кишечная флора реагирует одинаково, что подчеркивает важность персонализированных подходов к питанию.
Метаанализ также показал, что у участников с всеядной диетой (т. е. регулярным потреблением мяса и растений) были более высокие уровни кишечных бактерий, которые расщепляют диетические глюкозинолаты. Также наблюдались гендерные различия, которые могут указывать на гормональные или образ жизни влияния, объясняет Холкомб.
В целом, результаты подчеркивают важность диеты как целевого рычага для продвижения здоровой кишечной флоры. Продукты, богатые глюкозинолатами, такие как брокколи или ростки брокколи, по-видимому, предлагают особую пользу и могут даже предотвратить развитие хронического воспаления.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил belyash в категорию Разное
Добавить комментарий