ETD: ростки брокколи укрепляют кишечную флору и уменьшают воспаление

Некоторые компоненты брокколи могут специфически улучшать кишечную флору и здоровье кишечника. Это, среди прочего, оказывает благотворное влияние на воспалительные процессы в организме и иммунную систему.Недавнее исследование в Университете штата Мэн (США) изучало влияние глюкозинолатов, содержащихся в брокколи, на кишечную флору и воспалительные заболевания. Результаты были опубликованы в Electronic Theses and Dissertations.Исследование оценивало результаты метаанализов, животных моделей и исследований на людях. Доклиническая модель использовалась для изучения того, как диета, содержащая ростки брокколи в раннем возрасте, влияет на развитие воспаления кишечника у генетически восприимчивых мышей.Кроме того, было проведено диетологическое вмешательство с участием людей. Как здоровые взрослые, так и участники с жалобами на пищеварение ежедневно употребляли пропаренные ростки брокколи. Целью было проанализировать изменения в составе кишечной флоры и выявить различия между группами.«Кроме того, был проведен метаанализ существующих наборов данных по микробиомам для изучения влияния западных моделей питания и различных образов жизни на бактерии, которые перерабатывают пищевые глюкозинолаты», — объясняет автор исследования Лола Холкомб.В мышиной модели кормление ростками брокколи увеличило микробное разнообразие в кишечнике, одновременно снизив риск воспалительного заболевания кишечника. В исследовании на людях микробиота участников также изменилась после употребления ростков брокколи.Однако было отмечено, что эти изменения различались по интенсивности в зависимости от исходной ситуации человека. Не каждая кишечная флора реагирует одинаково, что подчеркивает важность персонализированных подходов к питанию.Метаанализ также показал, что у участников с всеядной диетой (т. е. регулярным потреблением мяса и растений) были более высокие уровни кишечных бактерий, которые расщепляют диетические глюкозинолаты. Также наблюдались гендерные различия, которые могут указывать на гормональные или образ жизни влияния, объясняет Холкомб.В целом, результаты подчеркивают важность диеты как целевого рычага для продвижения здоровой кишечной флоры. Продукты, богатые глюкозинолатами, такие как брокколи или ростки брокколи, по-видимому, предлагают особую пользу и могут даже предотвратить развитие хронического воспаления.

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