Диета MIND помогает снизить риск болезни Альцгеймера в любом возрасте

Новое исследование, проведенное в онкологическом центре Гавайского университета, показало, что люди, придерживающиеся диеты MIND, значительно реже заболевают болезнью Альцгеймера или связанными с ней формами деменции, даже если полезную для мозга пищу они выбирают только в более позднем возрасте.Диета MIND — сокращение от Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay — сочетает в себе элементы средиземноморской диеты и диеты DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension). Она делает акцент на проверенных полезных для мозга продуктах, таких как листовая зелень, ягоды, орехи и оливковое масло. Исследование основано на данных почти 93 000 взрослых американцев в Multiethnic Cohort (MEC), исследовании, совместно проведенном UH Cancer Center и University of Southern California.«Результаты нашего исследования подтверждают, что здоровые модели питания в среднем и пожилом возрасте и их улучшение с течением времени могут предотвратить болезнь Альцгеймера и связанные с ней деменции», — сказал ведущий автор Сонг-Йи Пак, профессор программы популяционных наук в Тихоокеанском регионе Центра онкологии Университета Хьюстона.Участники были в возрасте 45–75 лет на исходном уровне, и более 21 000 развили деменцию в последующие годы. Те, кто улучшил соблюдение диеты MIND в течение 10 лет, имели на 25% более низкий риск деменции по сравнению с теми, чье соблюдение диеты снизилось.«Выводы обнадёживают», — сказал Пак. «Никогда не поздно что-то изменить. Употребление большего количества растительной, богатой питательными веществами пищи — даже в более позднем возрасте — может защитить ваш мозг».Результаты показали более сильное снижение риска среди афроамериканцев, латиноамериканцев и белых участников, но не среди коренных гавайцев или азиатско-американских групп. Исследователи полагают, что культурные особенности питания и естественно более низкие показатели слабоумия в некоторых группах населения могут объяснить различия.«Мы обнаружили, что защитная связь между здоровым питанием и деменцией была более выражена среди афроамериканцев, латиноамериканцев и белых, в то время как среди азиатов она была не столь очевидна и продемонстрировала более слабую тенденцию среди коренных гавайцев», — сказал Пак.Результаты были представлены на NUTRITION 2025, ежегодном собрании Американского общества питания.«Это исследование подчеркивает силу больших наборов данных и исследований, проведенных исследователями нашего онкологического центра Гавайского университета», — сказал директор онкологического центра Гавайского университета Наото Т. Уэно. «Эти результаты дают руководство и надежду».

