Назван продукт для снижения артериального давления

Красная или черная фасоль снижают артериальное давление не хуже, а порой и лучше, чем отказ от соли, считает диетолог Тим Спектор.Диетолог отметил, что в фасоль сочетает два главных элемента для профилактики высокого артериального давления — калий, который помогает выводить соль из организма, и клетчатку. «Если увеличить потребление клетчатки на пять граммов в день, это будет вдвое более эффективным для снижения артериального давления, чем сокращение потребления соли», — утверждает эксперт.Спектор считает, что фасоль полезно есть всем, а не только людям с гипертонией. Во-первых, потому что болезнь проще предотвратить, а во-вторых, многие не знают о своем высоком давлении, пока не начнутся серьезные проблемы со здоровьем. Он уточнил, что гипертония провоцирует болезни сердца и глаз, инсульты, а также почечную недостаточность.

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