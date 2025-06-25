Врач назвала способствующие укреплению ногтей и волос продукты
Достаточно часто за такими проблемами, как выпадение, сухость, тусклость и ломкость волос и ногтей могут стоять механизмы, связанные с определенными дефицитами либо нарушением работы тех или иных органов и систем, отметила специалист. Зачастую это дефицит белка, железа и витамина D либо снижение функции щитовидной железы, так называемый гипотиреоз, обратила внимание она.
Помимо коррекции возможных нарушений лекарственными препаратами, стоит также обратить внимание на некоторые продукты питания, убеждена врач.
В первую очередь она рекомендовала включать в рацион больше белковых продуктов: яиц, рыбы белых сортов, бобовых, богатых растительным белком, таких, как чечевица, нут, фасоль. Также стоит разнообразить питание мясом и его субпродуктами. Ценными источниками железа врач назвала говядину, телятину, печень.
Во-вторых, диетолог посоветовала разнообразить рацион продуктами, богатыми жирами, в частности жирной рыбой: лососем, скумбрией, сельдью, которые являются источниками омега-3 жирных кислот, витамина D. Также это практически все виды орехов и семян. Среди наиболее ценных она выделила грецкие и бразильские орехи, миндаль, семена тыквы и льна.
Кроме того, в питание важно включить листовую зелень, так как она содержит железо, фолиевую кислоту и витамин С, а также элементы, способствующие усвоению железа и выработке коллагена, обозначила нутрициолог. В частности, она выделила шпинат, капусту кейл, укроп и петрушку.
«Если состояние волос и ногтей прогрессивно ухудшается, то целесообразно провести диагностику для выявления возможных скрытых дефицитов и в дальнейшем скорректировать питание уже индивидуально», — заключила врач.
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