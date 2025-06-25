Врач назвала способствующие укреплению ногтей и волос продукты

Качество ногтей и волос — отражение внутренней среды организма, указала врач-диетолог, нутрициолог «СМ-Клиника» Надежда Литвинова-Гразион. Она назвала продукты, способствующие их укреплению.Достаточно часто за такими проблемами, как выпадение, сухость, тусклость и ломкость волос и ногтей могут стоять механизмы, связанные с определенными дефицитами либо нарушением работы тех или иных органов и систем, отметила специалист. Зачастую это дефицит белка, железа и витамина D либо снижение функции щитовидной железы, так называемый гипотиреоз, обратила внимание она.Помимо коррекции возможных нарушений лекарственными препаратами, стоит также обратить внимание на некоторые продукты питания, убеждена врач.В первую очередь она рекомендовала включать в рацион больше белковых продуктов: яиц, рыбы белых сортов, бобовых, богатых растительным белком, таких, как чечевица, нут, фасоль. Также стоит разнообразить питание мясом и его субпродуктами. Ценными источниками железа врач назвала говядину, телятину, печень.Во-вторых, диетолог посоветовала разнообразить рацион продуктами, богатыми жирами, в частности жирной рыбой: лососем, скумбрией, сельдью, которые являются источниками омега-3 жирных кислот, витамина D. Также это практически все виды орехов и семян. Среди наиболее ценных она выделила грецкие и бразильские орехи, миндаль, семена тыквы и льна.Кроме того, в питание важно включить листовую зелень, так как она содержит железо, фолиевую кислоту и витамин С, а также элементы, способствующие усвоению железа и выработке коллагена, обозначила нутрициолог. В частности, она выделила шпинат, капусту кейл, укроп и петрушку.«Если состояние волос и ногтей прогрессивно ухудшается, то целесообразно провести диагностику для выявления возможных скрытых дефицитов и в дальнейшем скорректировать питание уже индивидуально», — заключила врач.

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