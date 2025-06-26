Укус южноамериканского муравья-пули назвали самым болезненным в мире
По шкале боли Шмидта западная медоносная пчела получила всего два балла, красная бумажная оса и бархатный муравей Клуга - три.
В четыре же балла был оценён укус южноамериканского муравья-пули. Как отметил энтомолог доктор Джастин О. Шмидт, получивший в 2015 году Шнобелевскую премию за разработку шкалы, при этом укусе вы ощущаете чистую, сильную, яркую боль. Такую, будто вы ступаете по раскалённым углям с гвоздём, застрявшим в пятке.
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