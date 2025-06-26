Диетолог предупредила об опасных способах приготовления кофе
Патрик отметила, что благодаря полифенолам кофе уменьшает риск деменции и может предотвращать повреждения ДНК, которые являются предшественниками рака. В то же время в напитке присутствуют жирорастворимые дитерпены, которые, наоборот, повышают риск онкологических заболеваний.
Диетолог назвала опасными любые методы приготовления кофе, во время которых кипяток контактирует с пластиковыми предметами, так как это провоцирует образование токсичных веществ. Она посоветовала учитывать это, выбирая кофе-машину и заваривая кофе в капсулах. Также Патрик предупредила, что концентрация вредных веществ больше, если кофе приготовлен без фильтрации. Например, в турке или заварен в френ-прессе.
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