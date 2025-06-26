Раскрыт надежный показатель хорошего ночного сна

Кардиолог Хосе Абельян заявил, что существует один надежный показатель хорошего ночного сна.«Если вы пообедали и после этого не нуждаетесь в отдыхе и не чувствуете усталости, то вы хорошо спали прошлой ночью, поэтому стоит и дальше придерживаться этого графика», ? указал Абельян.По словам врача, если выяснилось, что ночной сон был плохим, то его можно улучшить несколькими способами. Так, как утверждает специалист, воздействие солнечного света по утрам положительно сказывается на работе внутренних часов. Кроме того, стоит избегать перед сном физических упражнений, синего света от экранов смартфонов, обильного и позднего ужина. Кроме того, нужно добиться в спальне комфортной температуры, заключил Абельян.

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