NatComms: клетки собладают центрами переработки и сортировки материалов
Гемифусома выполняет функцию своеобразной «погрузочной платформы» внутри клетки, помогая сортировать, перерабатывать и утилизировать клеточный материал.
«Это как открыть новый центр переработки внутри клетки, о существовании которого мы даже не подозревали», — объяснил доктор Сехам Эбрахим, руководивший исследованием.
Особое значение открытие имеет для понимания редких генетических заболеваний, таких как синдром Германски-Пудлака, который вызывает альбинизм, проблемы со зрением и нарушение свертываемости крови. Ученые полагают, что нарушения в работе гемифусомы могут лежать в основе многих подобных расстройств.
Используя передовую технологию криоэлектронной томографии (крио-ЭТ), исследователи смогли «заморозить» клетки и получить детальные изображения новой органеллы. Этот метод позволил наблюдать, как гемифусома появляется и исчезает по мере необходимости.
Открытие может стать важным шагом на пути к пониманию и лечению сложных генетических заболеваний, поражающих различные системы организма.
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