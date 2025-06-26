Вейпы "забивают" лёгкие свинцом за сотню затяжек — учёные из США

Американские ученые выявили серьезную угрозу, связанную с использованием одноразовых электронных сигарет. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Университета Калифорнии в Дэвисе (UCD), в паре таких вейпов обнаружены высокие концентрации тяжелых металлов, включая свинец, никель и сурьму.Исследование охватило семь популярных моделей одноразовых вейпов, представленных на рынке США. Все они были устроены так, что никотиновая жидкость постоянно контактировала с нагревательной спиралью. Учёные предположили, что именно это становится причиной переноса металлов в жидкость, а затем — в вдыхаемый пар.Анализ показал, что уже после нескольких сотен затяжек концентрация свинца в жидкости достигает уровней, опасных для здоровья. В ряде случаев курильщик получал дозу свинца, сопоставимую с той, что содержится в двадцати пачках обычных сигарет. Особенно тревожит то, что такие дозы вдыхаются в течение одного дня.Ученые провели детальный химический анализ компонентов спирали и жидкости до и после 500 и 1500 затяжек. С каждым использованием уровень ионов тяжелых металлов в жидкости возрастал, а это значит, что чем дольше используется устройство, тем выше риск. Причём речь идёт не только о свинце, но и о никеле и сурьме — элементах, которые могут провоцировать развитие онкологических заболеваний и негативно влиять на мозг.Доцент Университета Калифорнии Бретт Пулин отметил, что эти устройства в ряде аспектов даже опаснее обычных сигарет. Если ранее вейпы позиционировались как менее вредная альтернатива, то данные испытания ставят это утверждение под сомнение. Особенно учитывая, что одноразовые модели чаще всего приобретаются молодыми людьми и подростками.Исследователи подчеркивают необходимость срочного введения стандартов производства и маркировки для электронных сигарет. Также они выступают за законодательные меры, ограничивающие их свободное распространение, чтобы минимизировать риски для потребителей.Тема вреда электронных сигарет поднимается все чаще. Вред, наносимый их парами, может быть сопоставим с табачным дымом, а иногда и превышать его. Особенно это касается воздействия на сердечно-сосудистую систему и органы дыхания.В России эта проблема также стала объектом общественного и политического внимания. Обсуждаются предложения о полном запрете вейпов, включая инициативы от высокопоставленных чиновников и депутатов Государственной думы.

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