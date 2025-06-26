Россиянам рассказали о передающихся в бассейне опасных болезнях

В бассейне можно заразиться различными инфекционными заболеваниями, в основном, через воду или при контакте с зараженными поверхностями, рассказала доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина.Врач сообщила, что наиболее частыми заболеваниями, которые можно получить после посещения бассейна, являются: грибковые инфекции, кожные заболевания, такие как бородавки и контагиозный моллюск. Также там часто встречаются кишечные инфекции, такие как дизентерия, гепатит А и другие, дополнила Волгина.«Онихомикоз, или грибок ногтей, и другие грибковые заболевания стоп могут передаваться через зараженные полы, бортики бассейна и полотенца, а также, если ходить босиком по зараженным полам, например, в душевой или раздевалке. Симптомами могут быть покраснение и зуд кожи пальцев и стоп, а также изменение ногтей», — предупредила она.Кишечные инфекции — дизентерия, гепатит А, ротавирусная инфекция и другие — могут передаваться через воду при заглатывании или контакте с фекалиями, указала врач. Она напомнила, что симптомами могут быть боли и дискомфорт в животе, тошнота, рвота, жидкий стул, а также лихорадка.«Кроме того, через системы вентиляции и кондиционирования воздуха, а также через воду, если она плохо очищена, можно заразиться такой бактериальной инфекцией, как легионеллез. Для самозащиты важно выбирать бассейны с надлежащим уходом и дезинфекцией воды, где риск заражения значительно ниже», — также рассказала Волгина.

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