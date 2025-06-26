Доктор Мясников назвал три фактора ожирения и развеял популярные мифы

Доктор Мясников объяснил, почему медицинские диагнозы не могут быть оправданием избыточного веса, и назвал истинные причины ожирения у 99% пациентов.Доктор Мясников в ходе лекции жестко раскритиковал попытки пациентов объяснять избыточный вес различными заболеваниями, назвав это "оправданием".Врач признал, что некоторые состояния действительно способствуют набору веса – антипсихотики, антидепрессанты, препараты от диабета, гипотиреоз, болезни надпочечников, поликистоз яичников, депрессия. Однако Мясников подчеркнул: "Никакая болезнь вам эту толщину не даст. В любом случае все упирается в арифметику с калориями".Три главных фактора ожирения – наследственность, вкусовые пристрастия и микробиом кишечника. Наследственность строго прослеживается математически, особенно критично рождение с избыточным весом. Вкусовые пристрастия формируются с детства через сладкое и соленое, вызывают резистентность к инсулину. Микробиом определяет всасывание и тягу к сладкому по принципу "важно не что съели, а что всосалось".Доктор объяснил важность базального обмена – 75% энергии организм тратит в покое. Физнагрузки важны не столько сжиганием калорий, сколько ускорением обмена веществ после тренировки. Живой пример из зала – молодой борец похудел после травмы просто ограничив питание, убрав сладкое и мучное."Вы действительно больны, но вы больны ленью, нежеланием правильно питаться и правильно двигаться", – резюмировал Мясников, призвав есть только по реальному голоду, отказаться от готовых продуктов и взять ответственность за свое здоровье.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки