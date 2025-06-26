SciRobo: разработаны крошечные машины, уничтожающие бактерии в носовых пазухах
Эта технология может снизить зависимость от антибиотиков и стать частью новой эры медицинских микророботов, способных доставлять лекарства, очищать имплантаты и лечить инфекции мочевого пузыря, кишечника и других органов.
Испытания на животных уже показали эффективность: микророботы уничтожали бактерии у свиней и кроликов без повреждения тканей. Ученые также разработали модель для применения технологии у людей. Врачи смогут отслеживать движение роя с помощью рентгена, а после использования машины можно высморкать в салфетку.
По прогнозам, такие методы могут войти в клиническую практику через 5–10 лет. Ученые считают, что будущие приложения могут включать борьбу с бактериальными инфекциями дыхательных путей, желудка, кишечника, мочевого пузыря и уретры.
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