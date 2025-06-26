СПЧ: при отказе в медпомощи следует обращаться в страховую компанию

Медицинских работников в регионах не хватает. Из-за этого могут возникать ситуации, когда помощь не оказывается в нужные сроки. Сопредседатель Всероссийского союза пациентов, член Совета по правам человека при президенте Ян Власов озвучил свой совет.По его словам, неоказание помощи больному без уважительных причин – серьезное нарушение. Любой гражданин на территории Российской Федерации имеет право обратиться в любое медучреждение. Особенно если там есть стационар. Оказать услугу больному, по словам Власова, "обязаны". В случае отказа – можно направить соответствующее обращение."Во-первых, это, возможно, обращение в прокуратуру и в суд, если угодно. Кстати говоря, про полис: контроль качества оказания медицинской помощи, прежде всего, им занимается страховая компания, потому что в итоге она оплачивает посещение пациента. Но по практике – в основном обращение в прокуратуру происходит. Хотя я согласен, что в страховую компанию надо обратиться быстрее", – сказал Власов.В результате будет запущена цепочка контрольных мероприятий. Это может привести к тому, что медучреждение оштрафуют, пояснил он."Единственное, что с этого штрафа пациенту ни тепло, ни холодно. Будут санкции по отношению к главному врачу. Это штрафы до полмиллиона и так далее", – рассказал Власов.

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