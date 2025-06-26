Membranes: прополис взаимодействует с клетками человека

Ученые под руководством профессора биохимии и молекулярной биологии Хосе Вильялайна из Университета Мигеля Эрнандеса в Эльче в Испании пролили свет на механизм действия нимфеола A — одного из ключевых компонентов прополиса.Нимфеол A — природное соединение, обнаруженное в прополисе и растении Macaranga tanarius (тропическое дерево, известное в народной медицине Юго-Восточной Азии). Предыдущие исследования показали, что оно обладает антиоксидантными, противомикробными и противораковыми свойствами. Однако точный механизм его действия оставался не до конца понятен.С помощью молекулярной динамики — компьютерного метода, позволяющего смоделировать поведение молекул в клеточной мембране, — профессор Вильялайн воссоздал сложную структуру мембраны, подобную человеческой, и проследил, как ведет себя нимфеол A.Оказалось, что молекула легко проникает в клеточную мембрану, принимает вытянутую форму и может образовывать небольшие скопления. Попадая внутрь, она встраивается между липидными цепями, не разрушая мембрану, но делая ее более подвижной и гибкой. Это может усиливать ее биологическую активность, объясняя антимикробные и противоопухолевые эффекты.«Гибкость и способность к перемещению внутри мембраны позволяют веществу эффективно взаимодействовать с клеточными структурами, — отметил профессор Вильялайн. — Это помогает объяснить, почему нимфеол A столь эффективен с терапевтической точки зрения».

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