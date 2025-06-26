Улучшение здоровья кишечника и другие преимущества употребления творога каждый день
Зернёный творог обладает сразу несколькими полезными для организма человека свойствами.
Улучшает здоровье кишечника. Некоторые виды творога обогащают пробиотиками. Они улучшают баланс бактерий в организме. Продукты с пробиотиками могут предотвратить развитие некоторых заболеваний ЖКТ или вылечить их.
Способствует похудению. В твороге содержится много белка, который усиливает чувство сытости. Согласно имеющимся данным, потребление большего количества белка, чем рекомендуется, снижает массу тела и уменьшает жировую массу.
Улучшает состав тела. Благодаря высокому содержанию белка в твороге вы сможете нарастить мышечную массу. Но работает это лишь с теми, кто выполняет силовые упражнения.
Делает кости крепче. Как показывают научные работы, молочные продукты с кальцием и фосфором (например, творог) могут благотворно влиять на рост и здоровье костей, увеличивая их плотность.
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