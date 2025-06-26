Улучшение здоровья кишечника и другие преимущества употребления творога каждый день

На чашку зернёного творога приходится 25 г белка. Это больше, чем в яйцах или греческом йогурте. Кроме того, творог богат различными питательными веществами и положительно влияет на здоровье человека.Зернёный творог обладает сразу несколькими полезными для организма человека свойствами.Улучшает здоровье кишечника. Некоторые виды творога обогащают пробиотиками. Они улучшают баланс бактерий в организме. Продукты с пробиотиками могут предотвратить развитие некоторых заболеваний ЖКТ или вылечить их.Способствует похудению. В твороге содержится много белка, который усиливает чувство сытости. Согласно имеющимся данным, потребление большего количества белка, чем рекомендуется, снижает массу тела и уменьшает жировую массу.Улучшает состав тела. Благодаря высокому содержанию белка в твороге вы сможете нарастить мышечную массу. Но работает это лишь с теми, кто выполняет силовые упражнения.Делает кости крепче. Как показывают научные работы, молочные продукты с кальцием и фосфором (например, творог) могут благотворно влиять на рост и здоровье костей, увеличивая их плотность.

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