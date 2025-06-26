Лесные пожары оказались способны провоцировать сердечную недостаточность

Медики из США обнаружили, что вероятность развития сердечной недостаточности значительно вырастает при частом и длительном воздействии дыма лесных пожаров на организм пожилых людей. Даже незначительное увеличение концентрации связанных с ним аэрозолей в воздухе повышает этот риск на 1,4%, сообщила пресс-служба Американской коллегии кардиологии (ACC).«Мы показали, что даже очень незначительное увеличение загрязнения воздуха дымом от лесных пожаров может оказывать непропорционально сильное влияние на здоровье сердца. И даже небольшой прирост индивидуального риска развития болезней сердца оказывает огромное влияние на состояние здоровья общества», — заявила научный сотрудник Университета Эмори (США) Хао Хуа, чьи слова приводит пресс-служба ACC.Исследователи пришли к такому выводу при анализе данных, которые были собраны профильными медицинскими службами в США в 2008-2016 гг. при наблюдениях за состоянием здоровья 59 млн пожилых жителей США, участвующих в страховой программе Medicare. Все эти люди в возрасте от 65 лет и старше периодически проходили медосмотры, в ходе которых врачи проверяли их на наличие ишемической болезни, сердечной недостаточности и прочих тяжелых болезней системы кровообращения.Для оценки влияния дыма от лесных пожаров на здоровье сердца участников наблюдений ученые вычислили при помощи систем машинного обучения то, как много аэрозолей, порожденных этими пожарами, присутствовало в тех регионах, где жили добровольцы. Опираясь на эти данные, ученые определили, как часто пожилые американцы подвергались действию лесных пожаров, а также насколько сильно был в среднем загрязнен городской воздух их выбросами.Проведенный исследователями анализ этих наборов данных показал, что дым лесных пожаров оказывал непропорционально сильное влияние на здоровье сердца добровольцев по сравнению с другими загрязнителями воздуха, и при этом он обладал четко выраженным кумулятивным эффектом. Это выражалось в том, что относительно слабые, но частые лесные пожары оказывали столь же значимое негативное действие на здоровье сердца, как и редкие, но мощные возгорания.В результате даже очень незначительное повышение концентрации аэрозолей, порядка одного микрограмма на кубический метр, повышает риск развития сердечной недостаточности на 1,4% в последующие два года жизни ее потенциальных носителей. В результате только за последние годы число случаев развития данной болезни сердца в США выросло на 20 тыс., а в будущем ученые ожидают еще более существенного прироста в результате учащения и усиления лесных пожаров.По статистике ВОЗ, хроническая сердечная недостаточность пока остается одной из главных причин смерти на глобальном уровне. В общей сложности от нее страдает свыше 25 млн человек по всей земле, примерно 5-6% которых ежегодно умирает в результате постепенного усугубления симптомов болезни. В развитых странах мира на долю сердечной недостаточности приходится примерно каждая десятая смерть, связанная с нарушениями в работе системы кровообращения.

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