Врач призвала отказаться от одного популярного на завтрак блюда

Диетолог Анджела Квинтас заявила, что многие люди завтракают хлебом со сливочным маслом. Однако от этого популярного блюда она призвала отказаться.

«В сливочном масле содержится миристиновая кислота, которая очень полезна, так как в нашем организме обычно наблюдается ее небольшой дефицит. Несмотря на это, данный продукт является далеко не лучшим источником жира», — пояснила Квинтас.

По словам врача, полезные жиры содержатся в оливковом масле, грецких орехах и авокадо. Бутерброд стоит заменить на один из этих продуктов, а лучше их чередовать. В утренний прием пищи необходимо включать продукты, богатые веществами, которые поддерживают память, концентрацию и настроение, а полезные жиры как раз и обеспечивают защиту головного мозга, заключила Квинтас.

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