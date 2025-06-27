Холерики и меланхолики в опасности: кому жара вредит больше всего

Летняя жара не только создает дискомфорт, но и значительно усиливает метеочувствительность организма.Метеочувствительность – это избыточная реакция организма на изменяющиеся условия окружающей среды, связанная с работой вегетативной нервной системы. В норме эта система автоматически регулирует внутренние процессы: учащает сердцебиение при стрессе, снижает давление при расслаблении.Особенно сильно на погодные изменения реагируют люди с неустойчивой психикой – холерики и меланхолики, а также те, кто страдает от депрессий и нарушений сна. У таких людей даже небольшие колебания погоды могут вызывать серьезные недомогания.При повышении температуры до 30-35 градусов организм включает защитные механизмы: активизируется симпатическая нервная система, усиливается потоотделение для охлаждения тела. Однако длительная жара создает серьезную проблему."Когда потовые железы активно работают несколько дней подряд, организм теряет не только воду, но и важные минеральные вещества, – объясняет Ольга Фурман. – Это влияет на возбудимость нервной системы и работу сердца. Через три дня жары у человека может упасть давление и начаться перебои в сердечном ритме".Врач рекомендует комплексный подход:правильная одежда: светлая, свободная, обязательно с головным убором;питьевой режим: не стандартные 2-2,5 литра, а индивидуальный расчет по формуле 30 мл на килограмм веса;охлаждение тела: обрызгивание открытых участков кожи водой, влажный платок на шее;питание: исключить острую и жирную пищу, которая усиливает внутреннее производство тепла на 20-30%;информационная гигиена: меньше читать новостей о магнитных бурях. "На самом деле ничего бы с вами не произошло, если бы вы об этом не знали", – отмечает Фурман, указывая на то, что это явление носит психосоматический характер.

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