Холерики и меланхолики в опасности: кому жара вредит больше всего
Метеочувствительность – это избыточная реакция организма на изменяющиеся условия окружающей среды, связанная с работой вегетативной нервной системы. В норме эта система автоматически регулирует внутренние процессы: учащает сердцебиение при стрессе, снижает давление при расслаблении.
Особенно сильно на погодные изменения реагируют люди с неустойчивой психикой – холерики и меланхолики, а также те, кто страдает от депрессий и нарушений сна. У таких людей даже небольшие колебания погоды могут вызывать серьезные недомогания.
При повышении температуры до 30-35 градусов организм включает защитные механизмы: активизируется симпатическая нервная система, усиливается потоотделение для охлаждения тела. Однако длительная жара создает серьезную проблему.
"Когда потовые железы активно работают несколько дней подряд, организм теряет не только воду, но и важные минеральные вещества, – объясняет Ольга Фурман. – Это влияет на возбудимость нервной системы и работу сердца. Через три дня жары у человека может упасть давление и начаться перебои в сердечном ритме".
Врач рекомендует комплексный подход:
правильная одежда: светлая, свободная, обязательно с головным убором;
питьевой режим: не стандартные 2-2,5 литра, а индивидуальный расчет по формуле 30 мл на килограмм веса;
охлаждение тела: обрызгивание открытых участков кожи водой, влажный платок на шее;
питание: исключить острую и жирную пищу, которая усиливает внутреннее производство тепла на 20-30%;
информационная гигиена: меньше читать новостей о магнитных бурях. "На самом деле ничего бы с вами не произошло, если бы вы об этом не знали", – отмечает Фурман, указывая на то, что это явление носит психосоматический характер.
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