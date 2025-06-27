Разбираем популярные мифы о мороженом
Миф 1. Мороженое вредно для здоровья, потому что это холодный продукт
Считается, что холодное мороженое якобы "вредит организму", вызывая спазмы желчного пузыря и проблемы с пищеварением. На самом деле, холод действительно может вызвать кратковременный спазм у людей с уже существующими проблемами желчевыводящих путей или кишечника, но для здорового человека это не опасно.
Миф 2. Мороженое вызывает резкий скачок сахара и опасно для диабетиков
Для людей с инсулинорезистентностью или диабетом следует быть осторожными с количеством и частотой употребления мороженого. Однако полностью исключать мороженое из рациона не обязательно – важна мера и соблюдение рекомендаций врача.
Миф 3. Мороженое – это только пустые калории и вредные жиры
Качественное мороженое содержит молочные жиры, белок, кальций и магний, которые полезны для костей и зубов. Современные виды мороженого могут включать растительные жиры и сорбеты, которые подходят людям с непереносимостью лактозы и имеют меньшую калорийность. Главное – выбрать натуральное мороженое без добавок и искусственных красителей.
Мороженое – это не враг здоровья, а вкусный и полезный десерт при правильном выборе и умеренном потреблении. Многие мифы о мороженом основаны на преувеличениях и недопонимании физиологии организма.
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