Раскрыта распространенная ошибка при чистке зубов
«После чистки зубов вы полощете рот? Это неправильно. Вы же не ополаскиваете лицо после ухода за кожей», — отметила Санчес. По ее словам, если после чистки зубов прополоскать рот водой, человек удалит все активные ингредиенты зубной пасты, поэтому они перестают положительно воздействовать на эмаль и десны.
Врач призвала после чистки зубов просто выплюнуть излишки зубной пасты, затем подождать около получаса и только после этого прополоскать рот водой. В долгосрочной перспективе это поможет снизить риск развития кариеса и других заболеваний зубов и десен, заключила Санчес.
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