Раскрыта распространенная ошибка при чистке зубов

Ортодонт Джанира Санчес заявила, что во время чистки зубов многие люди совершают одну распространенную ошибку.«После чистки зубов вы полощете рот? Это неправильно. Вы же не ополаскиваете лицо после ухода за кожей», — отметила Санчес. По ее словам, если после чистки зубов прополоскать рот водой, человек удалит все активные ингредиенты зубной пасты, поэтому они перестают положительно воздействовать на эмаль и десны.Врач призвала после чистки зубов просто выплюнуть излишки зубной пасты, затем подождать около получаса и только после этого прополоскать рот водой. В долгосрочной перспективе это поможет снизить риск развития кариеса и других заболеваний зубов и десен, заключила Санчес.

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