Даже небольшая гипертония у женщин опаснее для их здоровья, чем считалось ранее

У женщин с 1-й стадией гипертонической болезни – в отличие от мужчин – сильно повышен риск болезней сердца.В исследовании, которое провели ученые из Норвегии, участвовали более 12 тысяч человек, за которыми наблюдали в среднем в течение 16 лет. Оно началось в 1992 году, в то время средний возраст участников составлял 41 год.В начале исследования у 39% женщин и 66% мужчин была артериальная гипертония 1-й или 2-й стадии (давление от 130/80 до 139/89 или выше 140/90 миллиметров ртутного столба соответственно). У женщин реже, чем у мужчин, встречались другие факторы риска сердечно-сосудистых болезней, включая ожирение и высокий уровень «плохого холестерина» в крови – также они реже курили.У женщин с гипотонией 1-й стадии риск сердечно-сосудистых болезней был выше в два раза по сравнению с показателями женщин с нормальным давлением. На риски болезней сердца у мужчин гипертония этой стадии влияния не оказывала.Ученые указывают, что все больше данных говорит в пользу того, что гипертония более опасна для здоровья сердца женщин, чем для мужчин. Более того, этот риск становится значительным при небольшом повышении давления.«Это исследование с хорошим дизайном. Большинство из нас смотрит на факторы риска, но мы действительно не обращаем внимания на пол. Новизна этой статьи в том, что существует статистическая разница между мужчинами и женщинами», – сказала The New York Times профессор Джойс Оун-Хсяо (Joyce M. Oen-Hsiao), не принимавшая участия в исследовании.Она добавила, что это исследование может изменить первичную профилактику. В настоящее время при гипертонии 1-й стадии большинству людей рекомендуют изменения образа жизни, но не медикаментозное лечение. Исключение составляют только люди с дополнительными факторами риска, например, с сахарным диабетом. Не исключено, что в обозримом будущем женщинам старше 40 лет будут назначать лекарства при легкой гипертонии.

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