Распространенный миф о супах опровергли
Врач подтвердил слова одного из ведущих о том, что никаких особых плюсов у супов нет. Он подчеркнул, что если человек употребляет достаточное количество овощей и пьет много воды, то ему данное блюдо совершенно не нужно.
Однако дети обычно пьют мало воды и не очень хорошо едят овощи, уточнил медик. В таком случае супы принесут им только пользу.
Доктор также обратил внимание, что во многих культурах не готовят супы. Однако отсутствие первых блюд в рационе не вызывает у их представителей никаких проблем со здоровьем, заключил специалист.
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