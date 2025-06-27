Россиянам рассказали о вреде нагретых на солнце бутылок с водой

Нагретая на солнце бутылка с водой несет опасность для здоровья, так как пластик может начать выделять токсичные вещества, а металл или стекло способствуют размножению бактерий в воде. Об этом рассказала заведующая кафедрой ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Асият Абдуллаева.«Если бутылка лежит на солнце более двух-трех часов, материал может начать нагреваться и выделять токсические вещества из пластика. Другие материалы (металл, стекло) также нагреваются под воздействием солнца, что способствует размножению бактерий в воде», — сказала Абдуллаева.Металлические бутылки не рекомендуется надолго оставлять под прямыми солнечными лучами, добавила она. Ультрафиолетовое излучение может негативно повлиять на материал тары, привести к образованию неприятного запаха вследствие размножения микроорганизмов, пояснила эксперт.Независимо от того, из чего изготовлена тара, ее рекомендуется хранить в сухом, прохладном и темном месте, посоветовала специалист.Гастроэнтеролог Сергей Вялов советовал в жару пить минеральную воду. Минеральная вода восполняет в организме уровень солей, которые теряются с потом, улучшает пищеварение, положительно влияет на состояние костей и зубов, а также помогает при усталости и судорогах, рассказала специалист. Причем употреблять лучше газированный напиток, подчеркнул врач, так как он усиливает жажду, благодаря чему человек больше пьет и дольше чувствует себя сытым.

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