Россиян предупредили об опасности купания в пресных водоемах

Купание в пресных водоемах может грозить проблемами со здоровьем, сообщила врач дерматовенеролог клиники «Медскан Hadassah» Дарья Пономарева.«Одной из распространенных проблем является "зуд купальщика" или церкариоз, проявляющийся зудом, покраснением и сыпью на коже. Это происходит из-за контакта с церкариями — личинками трематод, обитающих в стоячей воде, особенно в прудах и озерах с водоплавающими птицами», — поделилась Пономарева.Еще одной опасностью врач назвала отравление токсинами цианобактерий, которые могут размножаться в стоячей воде. Некоторые из них (Microcystis, Anabaena) накапливают токсины, вызывая раздражение глаз, кожные симптомы и респираторные проблемы, добавила она.«Кишечные расстройства также могут возникнуть при купании. Инфекции, вызванные кишечными палочками, шигеллами и вирусами, могут привести к рвоте и диарее, особенно у детей. Необходима консультация врача, если симптомы не проходят или возникают признаки обезвоживания», — рассказала Пономарева.Информацию о безопасных водоемах, по словам врача, можно найти на сайтах Роспотребнадзора. Специалист рекомендовала россиянам избегать водоемов с цветущей водой, большим количеством птиц и подозрительным состоянием воды. Также она посоветовала не купаться после сильных дождей и вблизи мест водопоя скота.

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