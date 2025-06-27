Назван возраст, после которого не стоит бегать

После наступления 60 лет от занятий бегом лучше отказаться и заменить их другой активностью, например скандинавской ходьбой, рассказала заведующая первым терапевтическим отделением клиники «Будь Здоров» на Фрунзенской Татьяна Галеева.«К 60 годам у пациентов могут развиться различные заболевания сердечно-сосудистой системы, которые при нагрузке бегом могут привести к серьезным осложнениям, таким как инсульт, инфаркт, гипертонический криз, нарушение ритма, тромбозы различной локализации. Также нельзя не учитывать развитие поражения костной системы такими заболеваниями, как остеоартроз, остеопороз. В первом случае бег может привести к обострению заболевания. Второй случай опасен в плане патологических переломов костей, позвонков», — отметила Галеева.Противопоказанием также будут являться некомпенсированные гормональные нарушения со стороны щитовидной железы, отметила доктор.«В данном случае мы больше говорим о повышенной функции щитовидной железы с избытком гормонов, которые делают пациентов активными. А в результате можно получить серьезные осложнения в форме нарушений ритма сердца со всеми вытекающими последствиями», — отметила врач.Если человек активно занимается спортом в течение длительного времени, то можно продолжать бегать, но важно учитывать свои резервы.«Но начинать в пожилом возрасте заниматься бегом можно только в щадящем режиме после тщательного обследования у терапевта и кардиолога. Еще лучше заменить бег альтернативами: ходьбой, особенно скандинавской, плаванием или велоспортом», – заключила Галеева.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки