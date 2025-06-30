Калифорнийский университет в Девисе, США, провел исследование одноразовых электронных сигарет и сделал неприятное открытие.Исследователи выяснили, что вейпы оказались вреднее сигарет: в них концентрация токсичных металлических элементов, в частности свинца, никеля и сурьмы, была выше, чем в обычных сигаретах. «Мы обнаружили, что использование электронных сигарет подростками и молодыми людьми приводит к повышенным концентрациям металлов и металлоидов в крови, моче и слюне с неизвестными последствиями по риску рака и нераковых заболеваний», — отметил Пулен.Токсиколог Салазар добавил: «Когда я впервые увидел концентрацию свинца, она была настолько высокой, что я решил, что наш прибор сломался. Это побудило нас глубже изучить эти одноразовые изделия».Исследователи подчеркнули, что по мере использования вейпы становятся более токсичными. Они объяснили, что концентрация вредных элементов увеличивалась в тысячу раз за срок службы устройства.

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