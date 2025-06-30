Могут ли тренировки довести до смерти

Все мы слышали выражение бегом от инфаркта. Но могут ли физические нагрузки спровоцировать сердечный приступ и даже смерть?Хотя сердечные риски нельзя предсказать на 100%, инфаркты могут произойти совершенно неожиданно. Но для большинства людей это связано с наличием факторов риска. Некоторые из них являются предотвратимыми, например, курение, диабет, высокое артериальное давление, повышенный уровень холестерина, избыточный вес, чрезмерное употребление алкоголя и консервированных продуктов, а также отсутствие физической активности.Если вы планируете заняться активной физической деятельностью, например, посещать тренажерный зал, пробежать марафон или отправиться в поход, и все это внезапно, то такие нагрузки могут сказаться на теле и в самом тяжелом сценарии вызывать инфаркт. Поэтому лучше сначала посетить своего врача и оценить все риски. Вам могут разрешить осторожно тренироваться или попросят пройти тест на беговой дорожке, сдать несколько анализов крови, таких как глюкоза и холестерин. Но суть в том, что на сто процентов ничего узнать нельзя.Те, у кого есть семейная история сердечных заболеваний, имеют повышенный на 50-60% риск инфаркта, особенно если он уже был у родственника первой степени родства, такого как отец или брат, в возрасте до 55 лет, а женщина-родственник страдала сердечным заболеванием в возрасте до 65 лет. Это не означает, что люди с семейной историей болезней сердца должны бояться всю свою жизнь (у кого из нас вообще нет в роду "сердечников"?), но им следует избегать дополнительных факторов риска, таких как курение, диабет, повышенное давление и избыточная масса тела.Есть много утверждений о том, что силовые тренировки лучше кардио и наоборот. Лучше, когда они дополняют друг друга и выполняются на регулярной основе. У них есть общие и исключительные преимущества.Например, сохранение плотности костей и мышечной массы лучше осуществляется при силовых тренировках, в то время как здоровье сердца и долголетие связаны с тренировками на выносливость. Два-три сеанса силовых тренировок в неделю и столько же тренировок на выносливость - идеально. Впрочем, в некотором смысле все силовые тренировки также повышают выносливость, а все тренировки на выносливость увеличивают мышечную силу. (

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