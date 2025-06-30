Специалист Лебедев: рвота и слабость могут быть симптомами отравления грибами
По его словам, возникновение тех или иных симптомов, их интенсивность и общая тяжесть состояния будут зависеть от разновидности и количества съеденных грибов. В тяжелых случаях пациенты могут столкнуться с нарушениями со стороны сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы (спутанное сознание, судороги и не только), поражение печени (желтуха) и почек, водно-электролитные нарушения.
Чтобы облегчить состояние, важно промыть желудок до приезда скорой помощи, выпить маленькими глотками четыре-пять стаканов воды, после чего вызвать рвоту, посоветовал Лебедев.
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