Факты о витаминах, которые нужно знать
Эти компании владеют крупными брендами. Большинство из них не ставят в приоритет выращивание сырья для витаминов на почах, действительно богатых питательными веществами.
«Натуральные витамины, изготовленные на основе пищевых продуктов, и синтетические имеют колоссальные отличия. Некоторые компании используют чистые стандартизированные ингредиенты, но далеко не все», — отмечает доктор Эрик Берг.
95% всех витаминов на рынке производятся синтетическим путем химическими компаниями. Это значит, что они сделаны из нефти, смолы, других химикатов, но только не из живых растений.
И хотя некоторые утверждают, что между натуральными и синтетическими витаминами нет особой разницы, на самом деле, есть огромная разница между аскорбиновой кислотой из аптеки и природным витамином С.
Китай является крупнейшим экспортером витамина С и В1 в мире. Но производственные процессы при этом они не раскрывают. Стандарты сертификации не понятны.
В интернете и в новостях часто ссылаются на исследования витаминов. Есть мнение, что они повышают риск рака и сердечных заболеваний. Но речь идет о синтетике, а не о натуральных витаминах. В результате в сознании пациентов и многих медиков витамины воспринимаются, как некая бесполезная вещь.
Синтетические витамины можно использовать, но краткосрочно. На постоянной основе принимать их не следует.
Биодоступность и эффективность цельнопищевых концентратов гораздо выше, чем у синтетических витаминов. Кроме того, здесь есть необходимые для усвоения кофакторы, хотя непосредственно сами дозировки витаминов меньше.К сожалению, многие врачи не подкованы в вопросах влияния витаминов на организм. Этой теме отводится слишком мало часов в обучении.
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