Daily Mail: добавки с железом могут помочь устранить симптомы СДВГ

Прием добавок с железом может устранить такие симптомы СДВГ (синдрома дефицита внимания и гиперактивности), как затуманенность сознания, плохая память и трудности с концентрацией. Об этом рассказал психиатр доктор Али Аджаз из медицинской школы Королевского колледжа Лондона (GKT).Врач объяснил, что СДВГ часто начинает проявляться в детском возрасте, однако импульсивность и неспособность полноценно управлять внимание может сохраняться и у взрослых. При этом усугубить симптомы СДВГ может дефицит железа в организме.«Если уровень этого микроэлемента низкий, способность мозга вырабатывать нейромедиатор дофамин ухудшается. Недостаток дофамина приводит к рассеянности, ухудшению памяти, раздражительности и забывчивости», — отметил психиатр.Специалист добавил, что дофамин помогает функционировать областям мозга, связанным с регуляцией настроения и мотивацией.Доктор Аджаз также предупредил, что анализ крови, который обычно назначают врачи общей практики для измерения уровня железа, может не показать наличие проблемы.«Такие анализы показывают уровень активного железа — количество минерала в крови в определенный промежуток времени. Это число меняется в зависимости от еды, стресса или даже времени суток. Для повышения точности диагностики важно обращать внимание на уровень ферритина. Это белок, который организм использует для хранения железа», — заключил врач.«Поднять» уровень железа в крови психиатр советует с помощью пищевых добавок. Также врач напоминает о важности правильного питания и рекомендует включить в рацион богатые железом красное мясо, печень, бобовые, сухофрукты и темно-зеленые овощи.

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