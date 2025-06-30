Врач Гусева назвала время, за которое на зубах образуется пленка из бактерий

Доцент кафедры терапевтической стоматологии, заместитель директора Института стоматологии Пироговского университета Ольга Гусева рассказала о ряде особенностей гигиены полости рта. В частности, напомнила, что бактериальная пленка на зубах может стать причиной ряда заболеваний, а формируется она примерно через 5-6 часов после чистки зубов.Многие десятилетия по медицинской статистике самыми частыми стоматологическими заболеваниями остаются кариес и пародонтит (воспаление тканей, окружающих зуб). Свыше 90% людей на планете имеют подобные диагнозы. Основной причиной этих распространённых патологий медики называют вредные микроорганизмы.При этом пародонтит не вызывается отдельной бактерией, требуется целое их сообщество. Когда формируется биоплёнка из бактерий, то они проявляют способность к агрессивным воздействиям.Чтобы сформировалась стойкая биоплёнка, требуется время — примерно 5—6 часов, именно поэтому необходимо чистить зубы, минимум, дважды в день (утром и вечером). Стоматологи рекомендуют, если имеется такая возможность, делать это и днём, после обеда.Качественный гигиенический уход за ротовой полостью включает не только использование щетки и пасты, но и специальных средств, которые помогают очищать межзубные промежутки и боковые поверхности зубов. Это зубные нити, ирригатор и ряд других приспособлений.

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