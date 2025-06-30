Назван идеальный вес для пожилых людей
Новая работа показала: если люди поддерживали оптимальную массу тела в молодости, то у них меньше рисков преждевременной кончины. Этот вывод согласуется с результатами более ранних исследований, что выявили прямую зависимость между массой тела и летальностью. В пожилом возрасте приветствуется даже легкая степень ожирения, и в этом случае люди сохраняют довольно высокое качество жизни и здоровья.
Причина в том, что в пожилом возрасте неизбежно снижается скорость обмена веществ, ухудшается усвоение организмом полезных элементов пищи. Когда питательные компоненты поступают в достатке, но без излишеств, это помогает поддерживать иммунитет и сохранять оптимальный вес.
Всемирная организация здравоохранения рекомендует как оптимальный показатель индекса массы тела для пожилых женщин цифру около 25, мужчинам же норму увеличили до 29 единиц. ИМТ рассчитывается как результат деления массы тела в килограммах на квадрат роста в метрах
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